Kurs auf Milliardengrenze Jackpot der US-Lotterie Powerball steigt auf 975 Millionen Dollar

Der Jackpot der US-Lotterie Powerball nimmt Kurs auf die Milliardengrenze. Nachdem am Samstag zum 38. Mal in Folge niemand die sechs Siegerzahlen getippt hatte, ist der Jackpot jetzt mit schätzungsweise 975 Millionen Dollar (rund 903 Millionen Euro) gefüllt. Zuletzt war er am Neujahrstag in Michigan geknackt worden. Damals wog er 842,4 Millionen Dollar.