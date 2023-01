Erfolgreich und empathisch Wichtige Momente in der Amtszeit von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

Nach mehr als fünf Jahren an der Spitze der Regierung hat die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern am 19. Januar 2023 ihren Rücktritt erklärt. Die charismatische 42-Jährige gab zur Begründung an, dass ihr die Kraft für weitere Jahre im Amt fehle. Ein Überblick über wichtige Momente der Amtszeit der im In- und Ausland populären Politikerin.