Eine Woche nach „Sea-Watch 3“ : Italienisches Schiff mit 54 Migranten darf nicht in Lampedusa anlegen

Lampedusa Wenige Tage nach dem Drama um die „Sea-Watch 3“ bahnt sich auf Lampedusa das Nächste an. Ein italienisches Schiff mit 54 Migranten an Bord darf nicht in den Hafen einlaufen.

Italienische Behörden haben einem italienischen Schiff mit 54 Migranten an Bord verboten, in einem italienischen Hafen anzulegen. Die Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans twitterte am Freitag, ihr Schiff sei vor Lampedusa, noch in internationalen Gewässern. Ihm sei mit Hinweis auf einen Ministererlass untersagt worden, in italienisches Gebiet zu fahren.

Sie lehne es aber wegen des Zustands der am Donnerstag vor der libyschen Küste aus einem Schlauchboot geretteten Flüchtlinge ab, Kurs auf Malta zu nehmen, teilte die Hilfsorganisation mit. Der Ministererlass könne in ihrem Fall nicht angewendet werden, weil die italienische Regierung ihrem unter italienischer Flagge fahrenden Schiff nach ihrer Auffassung nicht verbieten könne, italienische Gewässer zu betreten. Hinzu komme, dass aus Seenot gerettete Menschen an Bord seien.

Malta hat sich zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklärt, nachdem Rom zugesagt hat, die gleiche Anzahl Migranten von Malta aufzunehmen. Diese Vereinbarung wurde am Donnerstagabend von Malta bekanntgegeben.

(mja/dpa)