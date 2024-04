Skandal in Italien Der Leib Crispy – Kartoffelchips-Werbespot wegen Blasphemie abgesetzt

Ganz in Weiß schreiten die Nonnen aus dem Kreuzgang in die Kirche. Im Hintergrund ist das Ave Maria von Franz Schubert zu hören. In der Kirche am Altar bereitet der Priester die Kommunion vor. Die schöne Ordensschwester, die als erstes die Hostie in den Mund gelegt bekommt, ist beim knackigen Biss in dieselbe fassungslos vor Genuss. Anstatt einer trockenen Oblate hat der fast blinde Priester der Nonne einen Kartoffelchip auf die Zunge gelegt.