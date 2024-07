Kriminalfall in Italien Schmelzofen-Mörder wird in ganz Europa gesucht

Der Kriminalfall beschäftigt Italien schon seit bald neun Jahren, in diesen Tagen aber wieder besonders. Denn seit Anfang des Monats ist nun auch der Mann verschwunden, der wegen der Ermordung Bozzolis und der Entsorgung im Ofen inzwischen drei Mal zu lebenslanger Haft verurteilt wurde: sein Neffe Giacomo. Als das oberste Gericht, der Kassationsgerichtshof in Rom, das Urteil jetzt in letzter Instanz bestätigte und die Polizei ihn daraufhin in seinem Haus am Gardasee abholen wollte, war der 39-Jährige untergetaucht, samt Lebensgefährtin und Sohn.