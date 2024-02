Europol-Fahndungsliste Mafia-Boss nach Gefängnisausbruch in Frankreich gefasst

Der Italiener steht einem mächtigen Clan aus der apulischen Küstenstadt Vieste vor. Wegen der Mitgliedschaft in einer Mafia-Organisation, Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und anderer schwerer Verbrechen wurde er in Italien zu 24 Jahren Haft verurteilt. In dem sardischen Gefängnis sollte er seine Haftstrafe verbüßen. 2023 brach er in einer spektakulären Aktion aus dem Gefängnis aus und wird seitdem von Europol als gefährlich eingestuft. Zudem läuft noch ein Prozess wegen zweifachen Mordes gegen ihn.