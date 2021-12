Justiz ermiitelt : Italiener soll Tochter Kokain statt Abführmittel gegeben haben

Rom Die italienische Justiz hat Ermittlungen gegen einen Mann eingeleitet, der seiner fünfjährigen Tochter anstelle eines Abführmittels Kokain verabreicht haben soll. Im Krankenhaus kamen Ärzte dem Mann auf die Spur.

Wie italienische Medien am Montag berichteten, soll der Mann an Heiligabend in seinem Haus in Ravenna anstelle des Abführmittels Kokainpulver in ein Glas Wasser gegeben und es seiner Tochter zu trinken gegeben haben.