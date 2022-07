Unglück in Italien : Zwei weitere Leichen nach Gletscherabbruch in den Dolomiten entdeckt

Zwei weitere Leichen nach Gletscherabbruch in den Dolomiten entdeckt

Unglück in Italien

Canazei Die Zahl der bestätigten Todesopfer nach dem Unglück auf der Marmolata steigt damit auf neun. Wegen der unsicheren Lage kann das Gebiet derzeit nicht von Rettungskräften mit Suchhunden betreten werden.

Nach dem Gletscher-Unglück in den norditalienischen Dolomiten sind mithilfe von Drohnen zwei weitere Leichen entdeckt worden. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf mindestens neun, wie der Präsident der autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, am Mittwochabend sagte. Zuvor hatten die Behörden erklärt, die Bedingungen im Gebiet des Gletscherabbruchs seien für den Einsatz von Rettungskräften und Suchhunden immer noch nicht sicher genug. Sie hofften auf sinkende Temperaturen am Donnerstag.