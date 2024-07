Panikartige Szenen Zwei Tote bei Einsturz eines Balkons in Neapel

Das Unglück ereignete sich am späten Montagabend kurz vor 23.00 Uhr. Dabei stürzte nach Angaben der Rettungsdienste ein Balkon aus dem vierten Stock des Gebäudes in die Tiefe und riss zwei weitere Balkone mit sich. Wegen der auch am Abend immer noch hohen Temperaturen hielten sich viele Bewohner draußen auf. In dem Gebäude kam es zu panikartigen Szenen.