Vulkan spuckt Asche und Lava Ätna bricht wieder aus – Flughafen Catania gesperrt

Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat erneut Lava und Asche gespuckt. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte, schoss in der vergangenen Nacht eine Lavafontäne in den Himmel. Eine riesige Säule aus Asche und Lavagasen erreichte eine Höhe von 9.500 Metern. Der Flugbetrieb am Flughafen Catania wurde daher bis 18 Uhr ausgesetzt, wie der Airport bekannt gab.