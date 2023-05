Wetterextreme Mindestens acht Tote durch Überschwemmungen in Norditalien

In den Orten Faenza, Cesena und Forli mussten Einwohner in die oberen Stockwerke ihrer Häuser flüchten. Die Fluten überspülten geparkte Fahrzeuge und setzten ebenerdige Geschäfte unter Wasser. „Gehen Sie nicht in die Nähe der Flüsse“, warnte der Präsident von Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Schwer getroffen war auch die für ihre frühchristlichen Stätten berühmte Stadt Ravenna. „Es war wahrscheinlich die schlimmste Nacht in der Geschichte der Romagna“, sagte Bürgermeister Michele de Pascale dem Sender RAI. 5000 Menschen seien allein über Nacht aus seiner Stadt evakuiert worden.