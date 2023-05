Hunderte Menschen evakuiert Mindestens zwei Tote bei Überschwemmungen in Italien

Dann aber zogen am Wochenende Unwetter auf, in Teilen der Emilia-Romagna fiel an einem Tag so viel Regen wie normalerweise in einem Monat. Etliche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Ortschaften. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie etwa geparkte Autos bis zum Dach in den Wassermassen versanken.