Heftiger Regen in Italien „Mir ist kalt, so kalt. Die Möbel schwimmen im Haus herum“

In der im Nordosten Italiens gelegenen Region war am Dienstag und Mittwoch so viel Regen niedergegangen wie sonst in einem halben Jahr. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer, in rasender Geschwindigkeit überflutete das Wasser Felder, Straßen und Häuser. Die Rettungskräfte arbeiteten rund um die Uhr, um von den Wassermassen eingeschlossene Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Schäden liegen laut den Regionalpolitikern in Milliardenhöhe.