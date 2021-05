Unglück in Italien : Mindestens acht Menschen sterben bei Seilbahn-Unglück

Unglück in Italien

Die Aufnahme der Feuerwehr zeigt die abgestürzte Gondel, die in einem Waldstück gelandet ist. Foto: dpa/Vigili del Fuoco

Rom Im italienischen Piemont ist eine Seilbahn-Kabine abgestürzt. Dabei sind mindestens acht Menschen getötet worden. Drei weitere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Weitere drei Personen seien am Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete der Alpenrettungsdienst.

Laut Ansa befanden sich elf Personen in der Seilbahngondel. Zwei verletzte Kinder seien mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Turin gebracht worden. Der Zustand der Kinder soll kritisch sein. Der Bergwacht zufolge waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.