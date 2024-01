57 Jahre nach erstem Kuss Rentnerpaar findet sich über Facebook wieder – und will jetzt heiraten

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Kuss in der Toskana haben sich die pensionierte Lehrerin Anna Adamanti und der frühere Chemiearbeiter Riccardo Fontani mithilfe von Facebook wiedergefunden. Die beiden Italiener - sie 78 Jahre alt, er 80 - hatten sich nach der Begegnung im Sommer 1965 aus den Augen verloren und anderweitig geheiratet, wie die Zeitung „Corriere Fiorentino“ am Sonntag berichtete. Auf Bitten der früheren Lehrerin eröffnete dann eine Enkelin vor einigen Monaten für die Oma ein Konto bei Facebook. Fontani stellte eine Freundschaftsanfrage und die Dinge nahmen ihren Lauf. Nun wollen die beiden in diesem Frühjahr heiraten.