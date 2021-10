Unglück in Italien : Offenbar mehrere Tote bei Flugzeugabsturz in Mailand

Feuerwehrleute und Polizisten stehen an der Absturzstelle des Flugzeugs in San Donato, einem Vorort von Mailand. Foto: dpa/Uncredited

Mailand Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach italienischen Medienberichten der Pilot und alle fünf Passagiere ums Leben.

Der Touristenflieger sei vom Flughafen Mailand-Linate gestartet und auf dem Weg nach Olbia auf Sardinien nur wenige Kilometer später abgestürzt. Das Gebäude fing daraufhin Feuer. Wegen Renovierungsarbeiten hätten sich dort keine Menschen aufgehalten. Der Grund für den Absturz war zunächst unklar.

(felt/dpa)