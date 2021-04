Fünf Festnahmen in Italien : Mutmaßlicher Mafia-Boss bei Oster-Essen gefasst

Fünf Festnahmen in Italien

Palermo Bei einem Oster-Essen mit der Familie hat die Polizei auf Sizilien einen mutmaßlichen Mafia-Boss geschnappt.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete, hatte sich der Verdächtige eigentlich vor einiger Zeit nach Brasilien abgesetzt. Doch vor dem Osterfest habe es ihn zurück in die Heimat in die Gegend von Palermo gezogen.