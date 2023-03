Pizza Hawaii und Spaghetti Carbonara Zertifikat für italienische Restaurants im Ausland

Dem ist insofern zuzustimmen, weil kulinarische Abwege im Ausland immer wieder Empörung in Italien hervorrufen. So wurde der schottische Star-Koch Gordon Ramsay erheblich kritisiert, als er Erbsen zu Carbonara-Sauce verwendete oder das Eintauchen von Pizza-Stücken in Ketchup empfahl. Ananasstückchen auf Pizza oder Sahne in Carbonara-Sauce sind andere Aufreger in Italien. Nach welchen Standards die Zertifizierung erfolgen soll, sagte der Minister nicht. Denkbar ist etwa die Verleihung eines Gütesiegels durch die Regierung in Rom für diejenigen Lokale, die nach authentischen italienischen Rezepten und vor allem mit echten italienischen Zutaten kochen, die aus Italien importiert werden.