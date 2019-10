Tragödie im Mittelmeer : Mehrere Flüchtlinge ertrinken bei Bootsunglück vor Lampedusa

Im Mittelmeer müssen immer wieder in Seenot geratene Flüchtlinge gerettet werden (Symbolbild).

Rom In der Nacht zu Montag ist es erneut im Mittelmeer zu einem Unglück gekommen. Ein mit rund 50 Migranten völlig überladenes Boot soll sechs Seemeilen vor der Insel Lampedusa gekentert sein. Rettungskräfte suchen im Meer nach Vermissten – auch nach Kindern.

Zu dem Unglück soll es wegen des starken Seegangs und wegen einer Panik gekommen sein, die ausgebrochen sein soll, als die Migranten bemerkten, dass sich ihnen ein Rettungsschiff der Küstenwache näherte. Überlebende berichteten, durch die Unruhe sei das Boot aus dem Gleichgewicht geraten. In See gestochen war es der Internationalen Organisation für Migration zufolge in Tunesien – und das völlig überladen.