Seit zwei Wochen auf hoher See : Seenotretter harren mit Hunderten Flüchtlingen im Mittelmeer aus

Mit Hunderten Flüchtlingen an Bord haben die Schiffe privater Seenotretter am Freitag weiter auf dem Mittelmeer ausgeharrt. Wie die Organisation „SOS Humanity“ mitteilte, leiden die 179 Überlebenden an Bord der „Humanity 1“ unter der zunehmenden Unsicherheit und der psychischen Belastung. Auch 14 Tage nach der ersten Rettungsaktion hätten die Koordinierungsstellen in Malta und Italien dem Schiff immer noch keinen Hafen zugewiesen. Hunderte weitere Flüchtlinge und Migranten warteten auf der „Geo Barents“, der „Ocean Viking“ und der „Rise Above“ ebenfalls auf einen Hafen.