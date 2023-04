Verbindung zwischen Festland und Sizilien Italien – längste Hängebrücke der Welt soll gebaut werden

Matteo Salvini behauptete, die Brücke sei „der Traum von Millionen von Italienern seit Jahrhunderten“. Jüngst hatte die Regierung in Rom beschlossen, nach Jahren des Hin und Her einen neuen Versuch zu starten, eine Brücke vom Festland aus nach Sizilien zu bauen. Bislang kann man die Meerenge von Messina – ganz an der Spitze des italienischen Stiefels – nur mit Fähren überqueren.