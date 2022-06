Das Austrocknen des Flusses gefährdet die Trinkwasserversorgung in den dicht besiedelten und hoch industrialisierten Gebieten Italiens und bedroht die Bewässerung in dem am intensivsten bewirtschafteten Teil des Landes.

Ein Blick auf das Flussbett des Po an der Ponte della Becca (Becca-Brücke) in Linarolo in der Lombardei.