Spur führt nach Deutschland : Hacker legen Impfportal von italienischer Region lahm

Rom Das Internet-Portal der italienischen Region Latium ist wegen eines Hackerangriffs nicht mehr erreichbar. Über die Seite konnten auch die Corona-Impftermine gebucht werden. Die Spur der Hacker führt nach Deutschland.

Nach einem Hackerangriff auf das Internet-Portal der italienischen Region Latium führt die Spur nach Deutschland. Das bestätigte die italienische Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Die Zeitung „La Repubblica“ berichtete in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf die Ermittlungen, die Cyberattacke sei von Deutschland ausgegangen. Dass die Kriminellen damit in Deutschland sitzen, muss allerdings nicht unbedingt der Fall sein. Wie die Zeitung weiter schrieb, könnten die Täter so versucht haben, ihren eigentlichen Aufenthaltsort zu verschleiern. Am Dienstagnachmittag war die Internetseite weiter offline.