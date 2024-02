Spiegel soll helfen Warum ein ganzes Dorf in Italien im Winter in der Finsternis lebt

100.000 Euro hatte seinerzeit das Vorhaben gekostet. Notwendig waren außerdem ein paar tatkräftige Leute um Bürgermeister Midali, die das Projekt realisierten. Doch zuletzt herrschte im Ort wieder Finsternis, Viganella hat den dunkelsten Winter seit Jahren hinter sich. Offenbar wurde der Spiegel während eines Sommergewitters vom Blitz getroffen und bewegt sich seither nicht mehr. Im Dorf war es daher so wie früher: finster. Die Leute blieben fast durchgehend zu Hause. Der Spiegel oben am Berg blieb reglos in der Sommerposition stehen.