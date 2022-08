Italien ist das Sehnsuchtsland vieler Touristen weltweit. Es bietet nicht nur schöne lange Sandstrände, ein abwechslungsreiches Klima, eine Fülle an Sehenswürdigkeiten, sondern lockt auch mit seinen Hunderten von Seen jährlich tausende Urlauber an. Idyllisch gelegen, mit atemberaubendem Bergpanorama, ist von Bade- oder Aktivurlaub bis zu jeder Menge Kultur alles möglich. Unter den drei bekanntesten – Gardasee, Lago Maggiore und Comer See in Norditalien, stellen wir unsere weiteren Favoriten in einer Bildergalerie vor. Benvenuto in Italia!