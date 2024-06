Mann stirbt nach Arbeitsunfall Arbeitgeber lässt Erntehelfer in Italien mit abgeschnittenem Arm allein zurück

Ein Arbeitgeber hat in Italien einen indischen Erntehelfer nach einem Arbeitsunfall mit abgeschnittenem Arm ohne Hilfe zurückgelassen. Der Landarbeiter sei seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte Arbeitsministerin Marina Calderone am Mittwoch im Parlament in Rom. Die Ministerin verurteilte den Vorfall als „Akt der Barbarei“.