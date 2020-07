Skurriles Phänomen : Schnee in den Alpen färbt sich rosa

Foto: AFP/MIGUEL MEDINA 8 Bilder Rosa Schnee auf einem Alpen-Gletscher

Presena Der Presena-Gletscher in den italienischen Alpen bietet gerade einen ungewöhnlichen Anblick: Der sonst mit weißem Schnee bedeckte Gletscher ist plötzlich rosa. Woran das liegt – und warum die ungewöhnliche Farbe eine Gefahr sein könnte.

Schnee ist weiß – normalerweise. Denn in den norditalienischen Alpen hat sich ein ganzer Gletscher rosa gefärbt. Zu sehen ist der ungewöhnlich gefärbte Schnee derzeit in gut 2600 Metern Höhe auf dem Gavia Pass und dem Presena-Gletscher in der Region Lombardei. Das berichtet die Zeitung „Brescia Today“. Verantwortlich für die Färbung sind demnach wohl Algen.

Das Phänomen ist auch bekannt als Wassermelonenschnee oder Blutschnee und wurde in der Vergangenheit schon in Grönland oder dem Yosemite-Nationalpark in den USA beobachtet. In der Lombardei tritt das Naturschauspiel nun erstmals auf.

Dahinter stecken sogenannte Schneealgen (Ancylonema nordenskioeldii). Diese mikroskopisch kleinen Algen wachsen unter dem Schnee und können die weiße Pracht verfärben. Entweder rosa, wie jetzt in den italienischen Alpen, aber auch gelbe oder grüne Schneefelder waren in der Vergangeheit etwa schon in der Antarktis zu sehen. Manchmal ist der verfärbte Schnee sogar aus dem All zu sehen.

„Sie sind nicht gefährlich", sagte Biagio Di Mauro vom italienischen Forschungsrat gegenüber „Brescia Today“. Es handele sich um „ein natürliches Phänomen“, das im Frühling und Sommer in den mittleren Breiten und an den Polen auftrete. Allerdings könnten die Algen die Auswirkungen des Klimawandels beschleunigen.

Bereits jetzt schmelzen die Alpen-Gletscher wegen der steigenden Temperaturen immer schneller. Die rosa Färbung des Schnees unterstützt das. Denn normalerweise reflektiert der weiße Schnee einen Großteil der Sonnenstrahlen. Die dunklere Färbung sorgt allerdings dafür, dass mehr Sonnenstrahlen absorbiert werden. Als Folge erwärmt sich der Schnee und schmilzt schneller. So versorgen sich die Algen mit Wasser und können noch zahlreicher wachsen. Laut Prognosen könnten die Alpen bis zum Ende des Jahrhunderts eisfrei sein.

(kron)