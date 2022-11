Bekannte Einkaufsstraße Istiklal : Vier Tote und viele Verletzte nach Explosion in Istanbul – Menschen sollen Gegend meiden

Vier Tote und viele Verletzte nach Explosion in Istanbul – Menschen sollen Gegend meiden

Rettungswagen fahren in die beliebte Einkaufsstraße Istiklal in Istanbul. Foto: AP/Francisco Seco

Istanbul Bei einer Explosion in der beliebten Istanbuler Fußgängerzone Istiklal sind nach Angaben des Gouverneurs vier Menschen getötet und 38 verletzt worden. Die Rundfunk-Aufsichtsbehörde verhängte eine Nachrichtensperre.

Die Explosion habe sich gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) ereignet, teilte Gouverneur Ali Yerlikaya bei Twitter mit. Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Straße. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt. In Sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt worden.