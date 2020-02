Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen : Flugzeug bricht nach Landung auseinander und gerät in Brand

Blick auf die auseinandergebrochene Boeing 737 der Airline Pegasus. Foto: AFP/MUHAMMED DEMIR

Istanbul Am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen ist am Mittwochabend ein Flugzeug von der Landebahn abgekommen und hat Feuer gefangen. 177 Passagiere waren an Bord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium hieß es, es habe keine Todesopfer gegeben. Von den 177 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern kam niemand ums Leben. Es wurden allerdings einige Fluggäste verletzt, wie der türkische Verkehrsminister Cahit Turhan mitteilte.

Das türkische Verkehrsministerium: Es gab 177 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder an Board. Alle wurden lebend geborgen. pic.twitter.com/6KsWYLrr6i — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) February 5, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der staatliche Sender TRT berichtete, es handele sich um eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Pegasus. Fernsehbilder zeigten, dass der vordere Teil der Maschine auseinandergerissen ist. TRT zufolge war sie in drei Teile zerbrochen. Auf den Bildern war zu sehen, wie Passagiere über eine Tragfläche nach draußen kletterten.

Der Flughafen sei nach dem Unfall für weitere Flüge zunächst geschlossen worden, berichteten Medien. Flüge würden zum großen, neuen Istanbul-Flughafen umgeleitet.

Nach Berichten des Fernsehsenders NTV war das Flugzeug in der Stadt Izmir im Westen des Landes in Richtung Istanbul gestartet.

(felt/csi/AFP/dpa/REU)