„100 Tage – 7.10.“ Gaza-Krieg auf dem Spielfeld – Israelischer Fußballer in Türkei festgenommen

In Europa gerieten Fußballprofis in den vergangenen Monaten in Schwierigkeiten, weil sie in Kommentaren zum Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas palästinensische Parolen verbreitet und damit nach Meinung ihrer Arbeitgeber und der Justiz die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten. Der FSV Mainz stellte im Oktober seinen Spieler Anwar El Ghazi frei. Bayern-Profi Noussair Mazraoui verbreitete in den sozialen Medien ein Video, das den Palästinensern im Krieg mit Israel den Sieg wünschte, und entging einem Rauswurf, indem er erklärte, er verurteile jede Art des Terrorismus. Der französische Club OGC Nice suspendierte den algerischen Nationalspieler Youcef Atal wegen eines Gaza-Kommentars. Atal wurde festgenommen und zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe wegen Aufwiegelung zum religiösen Hass verurteilt.