Haifa-Museum in Israel Vierjähriger zertrümmert 3500 Jahre alten Krug – Junge weiter willkommen

Am Tag ihres Besuchs in Haifa seien viele Kinder in dem Museum gewesen. Er habe inständig gebetet, dass der Schaden von jemand anderem verursacht worden sei. Als er sich umgedreht und gesehen habe, dass es sein Sohn war, sei er „komplett schockiert“ gewesen. „Meine Frau hat schneller reagiert als ich, sie hat unseren Sohn gepackt, um ihn nach draußen zu bringen und zu beruhigen und zu erklären, dass das, was passiert ist, nicht okay war.“ Er selbst sei zum Wachpersonal gegangen und habe erklärt, was passiert sei - noch in der Hoffnung, dass es sich bei dem Stück um eine Replik und nicht um ein echtes Artefakt handelt.