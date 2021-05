Nahost-Konflikt : Vier Tote bei Raketenbeschuss in Tel Aviv - mindestens 35 Tote im Gazastreifen

Update Tel Aviv Nach Beschuss aus dem Gazastreifen und Vergeltungsmaßnahmen der Israelis schrillt in Tel Aviv am frühen Mittwochmorgen erneut Raketenalarm. In der Stadt Lod verhängte Israel den Ausnahmezustand.

Der schwere Beschuss aus dem Gazastreifen hält über Stunden an. Am frühen Mittwochmorgen löste die Stadt Tel Aviv erneut Raketenalarm aus. In der Stadt waren heulende Warnsirenen und mehrere Explosionen zu hören. „Familien werden aufgeweckt und eilig in Schutzräume gebracht“, hieß es auf der Twitter-Seite der israelischen Armee. Nach Angaben von Rettungskräften gab es zunächst keine Erkenntnisse zu Verletzten.

Der bewaffnete Arm der Hamas teilte am frühen Mittwochmorgen mit, er feuere derzeit 110 Geschosse auf Tel Aviv und 100 weitere auf die Stadt Beerscheva ab. Die Attacke sei eine Antwort auf den Angriff des israelischen Militärs auf ein Hochhaus im Gazastreifen.

Zuvor hatte die Hamas die Zerstörung eines neunstöckigen Gebäudes im Zentrum von Gaza-Stadt gemeldet. In dem Haus befanden sich demnach Wohnungen, Geschäfte und ein örtlicher Fernsehsender.

Die Hamas hatte bereits am Dienstagabend 130 Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Dabei waren drei Israelinnen gestorben, auf Seiten der Palästinenser wurden nach Vergeltungsangriffen durch die israelische Armee mindestens 35 Menschen getötet, darunter zwölf Kinder. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden 233 Menschen verletzt.

In der Stadt Lod verhängten die israelischen Behörden den Ausnahmezustand, nachdem es nach Polizeiangaben zu "Ausschreitungen" der arabischen Minderheit gekommen war. Zuvor war in Lod bei Unruhen ein 25-jähriger Araber durch Schüsse tödlich verletzt worden. Ein 34-Jähriger wurde daraufhin festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen jüdischen Einwohner der Stadt. Lod liegt in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion und gilt als sozialer Brennpunkt. Die Kriminalitätsrate in der Stadt ist besonders hoch.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Israels Luftwaffe beschoss Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet. Diplomaten bemühten sich um eine Beruhigung der Lage. UN-Generalsekretär António Guterres forderte ein Ende der Gewalt und auch US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte seine Forderung nach einer Deeskalation auf beiden Seiten.

Vorausgegangen waren heftige Zusammenstöße auf dem Tempelberg in Jerusalem zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern. Die Erhebung ist die heiligste Stätte des Judentums, beherbergt aber auch den Felsendom und die Al-Aksa-Moschee, die für Muslime die drittheiligste Stätte ihres Glaubens darstellen. Immer wieder kommt es deshalb zu Auseinandersetzungen.

Die arabischen Staaten machten Israel für die Eskalation verantwortlich. Die israelische Regierung sei in einer der heiligsten Phasen des Jahres, dem Fastenmonat Ramadan, gegen eine der heiligsten Stätten des Islam vorgegangen, sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, nach einem Gespräch mit den Außenministern der Organisation mit 22 Mitgliedsstaaten. Die Minister forderten den Internationalen Strafgerichtshof zu Ermittlungen gegen Israel wegen möglicher Kriegsverbrechen auf.

Angesichts der zunehmend entfesselten Gewalt in Nahost soll der UN-Sicherheitsrat zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Die für Mittwochvormittag (Ortszeit) in New York angesetzten Beratungen wurden Diplomaten zufolge von China, Tunesien, Norwegen, Frankreich, Estland, Irland, St. Vincent und die Grenadinen, Niger und Vietnam initiiert. Der UN-Nahostbeauftragte Tor Wennesland soll das mächtigste UN-Gremium bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen über die Lage informieren.

