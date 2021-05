Nahost-Konflikt : Drei Tote bei Raketenbeschuss in Tel Aviv - mindestens 30 Tote im Gazastreifen

Update Tel Aviv Die israelische Metropole Tel Aviv ist am Dienstagabend mit Raketen aus dem Gazastreifen beschossen worden. Die israelische Armee drohte mit Vergeltung. Diplomaten bemühten sich um eine Beruhigung der Lage.

Der schwere Beschuss aus dem Gazastreifen hält über Stunden an. Dabei starben am Dienstag drei Israelinnen, auf Seiten der Palästinenser wurden nach Vergeltungsangriffen durch die israelische Armee mindestens 30 Menschen getötet, darunter zehn Kinder.

Die Hamas feuerte am Dienstag 130 Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelische Küstenstadt Tel Aviv ab. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte Vergeltung an und erklärte, die Gefechte würden noch einige Zeit anhalten. Diplomaten bemühten sich um eine Beruhigung der Lage. UN-Generalsekretär António Guterres forderte ein Ende der Gewalt und auch US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte seine Forderung nach einer Deeskalation auf beiden Seiten.

Dazu schienen am Dienstagabend weder die Palästinenser noch Israel bereit zu sein. Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache, die Militäroperation habe den Extremisten bereits einen schweren Schlag versetzt. Die Organisationen Hamas und Islamischer Dschihad „haben einen hohen Preis bezahlt und werden einen hohen Preis bezahlen“, sagte der Regierungschef. Israel werde seine verstärkte Operation fortsetzen, aber es werde Zeit brauchen, die Mission zu vollenden.

Hamas-Führer Ismail Hanija erklärte, die Kämpfer im Gazastreifen hätten Jerusalem verteidigt. Er bestätigte, dass sich Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen um eine Waffenruhe bemühten. Die Hamas habe aber allen mitgeteilt, dass die israelische Besatzung Jerusalem in Brand gesteckt habe und „die Flammen haben den Gazastreifen erreicht“. Israel sei für alle Konsequenzen verantwortlich.

Die Extremisten hätten mehr als 500 Raketen auf Israel abgefeuert, erklärte der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus. Ein Drittel der Geschosse sei noch im Gazastreifen zu Boden gegangen.

Der Raketenbeschuss auf Tel Aviv kostet eine 50 Jahre alte Frau das Leben. In der Stadt heulten Luftschutzsirenen, der internationale Flughafen wurde vorübergehend geschlossen. Die Hamas bezeichneten den Beschuss als Reaktion auf die Zerstörung eines Hochhauses in Gaza. Die Extremisten hatten zuvor gedroht, Tel Aviv anzugreifen, wenn Israel weiterhin Gebäude in Gaza beschieße.

Eine Rakete traf einen Bus in der Stadt Holon südlich von Tel Aviv. Drei Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt, der Bus ging in Flammen auf. Zwei Frauen wurden getötet, als Raketen ihre Häuser in der Stadt Aschkelon im Süden Israels trafen. Mindestens zehn weitere Israelis wurden seit Montagabend verletzt.

Im gleichen Zeitraum wurden mindestens 30 Palästinenser, darunter zehn Kinder und eine Frau, im Gazastreifen getötet, die meisten bei Luftangriffen, wie die Gesundheitsbehörden dort mitteilten. Nach Angaben des israelischen Militärs waren mindestens 16 der Todesopfer Extremisten.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz ordnete die Mobilisierung von 5000 Reservisten an. Außerdem wurden Verstärkungen in den Süden des Landes geschickt. Militärsprecher Conricus sagte, die Grenze zum Gazastreifen werde noch stärker bewacht als bisher, um ein Eindringen zu vermeiden.

Doch auch die militanten Palästinenser steckten nicht zurück. Den ganzen Tag über wurden Raketen abgefeuert, teilweise schien sogar das ansonsten so zuverlässige israelische Raketenabwehrsystem dem Beschuss nicht mehr standhalten zu können. Seit dem letzten Gaza-Krieg im Jahr 2014 hat es kaum jemals so heftige Gefechte gegeben wie diesmal.

Vorausgegangen waren heftige Zusammenstöße auf dem Tempelberg in Jerusalem zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern. Die Erhebung ist die heiligste Stätte des Judentums, beherbergt aber auch den Felsendom und die Al-Aksa-Moschee, die für Muslime die drittheiligste Stätte ihres Glaubens darstellen. Immer wieder kommt es deshalb zu Auseinandersetzungen.

Die arabischen Staaten machten Israel für die Eskalation verantwortlich. Die israelische Regierung sei in einer der heiligsten Phasen des Jahres, dem Fastenmonat Ramadan, gegen eine der heiligsten Stätten des Islam vorgegangen, sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, nach einem Gespräch mit den Außenministern der Organisation mit 22 Mitgliedsstaaten. Die Minister forderten den Internationalen Strafgerichtshof zu Ermittlungen gegen Israel wegen möglicher Kriegsverbrechen auf.

Angesichts der zunehmend entfesselten Gewalt in Nahost soll der UN-Sicherheitsrat zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Die für Mittwochvormittag (Ortszeit) in New York angesetzten Beratungen wurden Diplomaten zufolge von China, Tunesien, Norwegen, Frankreich, Estland, Irland, St. Vincent und die Grenadinen, Niger und Vietnam initiiert. Der UN-Nahostbeauftragte Tor Wennesland soll das mächtigste UN-Gremium bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen über die Lage informieren.

(peng/chal/dpa/AFP)