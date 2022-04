Mutmaßlicher Anschlag : Schüsse auf Passanten im Zentrum von Tel Aviv - Verletzte und Tote

Polizei und Gerichtsmediziner treffen nach einem Schusswechsel in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv am Tatort ein. Foto: AFP/JACK GUEZ

Tel Aviv Bei einem mutmaßlichen Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind am Donnerstagabend mehere Menschen verletzt worden. Mindestens zwei Menschen wurden nach Angaben eines Krankenhauses getötet.

In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet worden. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor gut einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser.