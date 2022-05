Mordvorwurf in Israel : Reporterin im Westjordanland erschossen

Journalisten umringen den Leichnam von Schirin Abu Akle, Journalistin des Senders Al-Dschasira, in der Leichenhalle des Krankenhauses in der Stadt Dschenin. Foto: dpa/Majdi Mohammed

Ramallah/Tel Aviv Eine Reporterin eines TV-Senders ist während eines Militäreinsatzes im Westjordanland ums Leben gekommen. Ihr Sender macht Israel Mordvorwürfe. Die Armee verdächtigt dagegen militante Palästinenser. Der tödliche Vorfall könnte die wacklige israelische Regierung weiter in Bedrängnis bringen.

Eine Reporterin des TV-Senders Al-Dschasira ist während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland durch Schüsse getötet worden. Wie genau die in der arabischen Welt bekannte Journalistin Schirin Abu Akle ums Leben kam, blieb am Mittwoch zunächst unklar. Die israelische Armee berichtete, es habe ein heftiges Feuergefecht mit Dutzenden militanten Palästinensern während einer Razzia in einem Flüchtlingscamp in Dschenin gegeben. Möglicherweise sei die 51-Jährige von Kugeln der Palästinenser getroffen worden, hieß es. Al-Dschasira warf Israel dagegen einen gezielten, kaltblütigen Mord vor. Auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einem „Verbrechen der Hinrichtung“.