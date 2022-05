Am Unabhängigkeitstag in Israel : Mindestens drei Tote bei Anschlag nahe Tel Aviv

Am Unabhängigkeitstag in Israel

Israelische Polizei und Sanitäter am Tatort eines Anschlags in der Stadt Elad. Foto: AFP/AHMAD GHARABLI

Jerusalem Die israelische Polizei geht von einem extremistischen Anschlag aus. Israel hat am Donnerstag den Unabhängigkeitstag gefeiert. Bereits vergangene Woche waren die Spannungen wieder hochgekocht.

Bei einem Anschlag in der Nähe von Tel Aviv sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens drei Menschen getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, hieß es. Die Polizei teilte mit, sie gehe davon aus, dass der Angriff in der Stadt Elad am Donnerstagabend einen extremistischen Hintergrund gehabt habe. Der oder die Täter seien in einem Auto geflüchtet. Straßensperren wurden errichtet, ein Helikopter kreiste über der Gegend.