Nach Ausschreitungen israelischer Siedler Israelisches Militär verhindert Solidaritätskundgebung für Hawara

Das israelische Militär hat eine Solidaritätskundgebung linker Aktivisten für die palästinensische Stadt Hawara verhindert. Soldaten feuerten am Freitag Blendgranaten ab und hinderten Hunderte israelische Demonstranten daran, in die Stadt zu fahren. In Hawara hatten israelische Siedler vergangene Woche die Hauptstraße verwüstet und Dutzende Autos von Palästinensern in Brand gesteckt.