In Israel Huthi-Rakete führt zu Luftalarm an Flughafen

Jerusalem · Eine Rakete der jemenitischen Huthi-Miliz ist am Sonntag in einem offenem Gebiet in Israel gelandet. Das löste einen Alarm aus. Was über den Vorfall bekannt ist.

16.09.2024 , 08:28 Uhr

Der Einschlag der Rakete löste einen Luftalarm am internationalen Flughafen Ben Gurion aus. (Archivbild) Foto: dpa/Ohad Zwigenberg

Der Einschlag löste Luftalarm am internationalen Flughafen Ben Gurion aus. Israel deutete an, dass eine militärische Reaktion folgen könnte. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor, aber israelische Medien sendeten Bilder von Menschen, die an dem Flughafen in Schutzräume eilten. Kurz danach teilte der Airport mit, der Betrieb sei bereits wieder aufgenommen. In einem ländlichen Gebiet in der Mitte des Landes waren Flammen zu sehen. Lokale Medien zeigten Bilder, die offenbar ein Fragment eines Abfanggeschosses zeigten, das auf einem Aufzug an einem Bahnhof in der zentralen Stadt Modiin landete. Das israelische Militär teilte mit, die Huthi-Rakete sei vom Luftabwehrsystem des Landes abgefangen, aber nicht gänzlich zerstört worden. Die Huthi haben seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas wiederholt Raketen und Drohnen Richtung Israel abgefeuert, in den meisten Fällen wurden diese jedoch über dem Roten Meer abgefangen.

(sku/dpa)