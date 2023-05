Tote und Verletzte nach Luftangriff Israel soll militante Palästinenser im Ostlibanon angegriffen haben

Der Vertreter der militanten PFLP-GC, Anwar Radscha, sagte der Nachrichtenagentur AP in Damaskus, der israelische Angriff habe Stellungen in der libanesischen Stadt Kussaja im Osten des Landes nahe der Grenze zu Syrien getroffen. Zwei der Verletzten seien in kritischem Zustand. Ein weiterer PFLP-GC-Funktionär, der im Libanon lebende Abu Wael Issam, sagte der AP, seine Gruppe werde zum passenden Zeitpunkt Vergeltung üben. Der Angriff werde seine Gruppe nicht daran hindern, den Kampf gegen den israelischen Feind zu eskalieren.