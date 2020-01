Vater sah Familie als von Gott erwählt : Anklage wirft Vater von isolierten Kindern sexuelle Übergriffe vor

Den Haag Ein Vater hielt seine Familie jahrelang auf einem niederländischen Bauernhof fest. Der Fall wird nun vor Gericht verhandelt. Laut Anklage habe der Vater die Kinder misshandelt, teilweise auch sexuell.

Der Fall der jahrelang von ihrem Vater auf einem Bauernhof festgehaltenen sechs Kinder ist in den Niederlanden erstmals vor Gericht erörtert worden. Der 67-jährige Angeklagte habe seine Familie als von Gott erwählt betrachtet und alles in seiner Macht stehende getan, um die Kinder Einflüssen von Außen zu entziehen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Assen. Er habe sie geschlagen, getreten, misshandelt, ihnen Essen, Trinken, medizinische und psychologische Behandlung verweigert.