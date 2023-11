Evakuierungspläne liegen bereits vor Unruhige Lage in isländischem Vulkangebiet hält an

An einer Messstelle an dem Berg habe sich die Erde bislang um sieben Zentimeter angehoben, schrieb die Behörde. Der unterirdische Magmazufluss sei deutlich größer als bei vorherigen Ereignissen dieser Art. Wie der Rundfunksender RÚV berichtete, gab es aber bisher keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass die Magma näher an die Erdoberfläche gelangt. Dennoch fing der Sender bereits damit an, die Lage am Thorbjörn mit einem Livestream zu verfolgen.