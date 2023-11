Anhaltenden Erdbebenserie in Island Isländische Touristenattraktion Blaue Lagune geschlossen

In der Nacht zum Donnerstag hatte es nach Angaben der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa wieder Hunderte Beben in dem Gebiet gegeben, darunter mehrere mit einer Stärke jenseits von 4,0 und einem, das an die Stärke 5,0 heranreichte. Ob all das auch diesmal ein Vorbote für eine Eruption ist, ist noch unklar.