Naturspektakel Magma-Ausbruch auf Island verliert etwas an Kraft

Die Menge geschmolzenen Gesteins, die aus dem Erdspalt bei Grindavík austrete, sei nicht mehr so groß wie zu Anfang, teilte das isländische Amt für Meteorologie am Dienstag (Ortszeit) mit. Sie betrage noch etwa ein Viertel der Menge zu Beginn der Eruption. Auch die Lavafontänen, die anfangs bis zu 30 Meter in die Luft schossen, seien nicht mehr so hoch.