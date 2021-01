15-stündige Operation : Isländer bekommt in Weltpremiere zwei Arme und Schultern transplantiert

Lyon Der Elektriker hatte nach einem schweren Stromschlag beide Arme verloren. Ein Ärzteteam im französischen Lyon konnte ihm nun in einer 15-stündigen OP zwei Spenderarme transplantieren.

Einem Isländer sind in Frankreich nach Klinikangaben als weltweit erstem Menschen zwei Schultern und Arme transplantiert worden. Die 15-stündige Operation sei erfolgreich abgeschlossen und der Patient sei in einem stabilen Zustand, teilte die französische Krankenhausgruppe Hospices Civils de Lyon (HCL) am Freitag mit. Es handele sich um eine "weltweite Premiere".

An der Verpflanzung im Krankenhaus Edouard-Herriot in Lyon waren nach Angaben der Klinikgruppe "zahlreiche medizinische Fachkräfte" aus der Region beteiligt. Lyon gilt in Frankreich als wichtiges Zentrum für Transplantationen: unter Leitung von Dubernard waren dort in den vergangenen 20 Jahren erfolgreich Hände sowie Unterarme verpflanzt worden.