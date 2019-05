IS unter Verdacht : Zwei Franzosen in Benin vermisst - Entführung befürchtet

Zwei Franzosen in Benin vermisst - Entführung befürchtet

IS unter Verdacht

Sonnenaufgang über dem Pendjari Nationalpark in der Nähe von Tanguieta. Zwei französische Touristen und ihr Führer sind dort seit 1. Mai verschwunden. Foto: AFP/STEFAN HEUNIS

Cotonou Nach einer Fahrt durch ein Wildtierreservat sind zwei französische Staatsangehörige nicht mehr zurückgekehrt. Die örtlichen Behörden befürchten, dass die beiden entführt worden sind, womöglich durch die Terrormiliz IS.

Zwei französische Touristen sind im westafrikanischen Benin vermutlich entführt worden. Sie seien von einer Fahrt durch ein Wildtierreservat nicht zurückgekehrt und ihr Fremdenführer sei später tot aufgefunden worden, teilten Behörden am Sonntag mit.

Die Behörden vermuteten die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinter der mutmaßlichen Entführung. Diese ist im benachbarten Burkina Faso aktiv, es wird jedoch befürchtet, dass sie auch den Nord Benins und Togo infiltriert.

Die Touristen wurden am Mittwoch zum letzten Mal gesehen, als sie in den Nationalpark Pendjari aufbrachen, wie die Verwaltung mitteilte. Zwei Tage später wurde die Leiche eines afrikanischen Mannes gefunden, der später als der Fremdenführer identifiziert wurde. Die französische Regierung sei mit den Familien der Touristen in Kontakt, bestätigte ein Mitarbeiter des Außenministeriums.