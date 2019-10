„Lasst mich hier raus“ : Verstorbener sorgt mit Video auf eigener Beerdigung für Lacher

Kilnamanagh Diese Beerdigung werden die Trauergäste wohl nicht vergessen: In Irland hat sich ein Verstorbener noch einen kleinen letzten Scherz ausgedacht. Bei der Trauerfeier überraschte er die Gäste mit einem Video.

Die Trauergäste am Grab in Irland hörten plötzlich Klopfgeräusche aus dem Sarg und dann die Stimme des verstorbenen Shay Bradley: „Wo verdammt noch mal bin ich? Lasst mich hier raus. Es ist verdammt dunkel hier. Ist das der Priester, den ich höre? Hier ist Shay, ich bin in der Kiste!“ Nach anfänglicher Verblüffung lachten die Trauernden, wie ein Video zeigte, das sich schnell in sozialen Medien verbreitete.