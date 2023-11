Chaotische Szenen „Schande über Irland gebracht“ – Krawalle erschüttern Dublin

Eine Straßenbahn und Busse ausgebrannt. Schaufenster zertrümmert. Mehrere Läden geplündert. In der irischen Hauptstadt Dublin ist es in der Nacht zum Freitag zu Ausschreitungen gekommen – mehr als 30 Menschen wurden festgenommen. „Das sind Szenen, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben“, sagte Polizeichef Drew Harris am Morgen danach.