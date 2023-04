Massenvergiftungen im Iran Unbekannte vergiften erneut Dutzende Schülerinnen

Mindestens 60 Mädchen seien am Samstag in einer Mädchenschule in Haftkel in der südwestlichen Provinz Chusestan vergiftet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Iribnews unter Berufung auf einen lokalen Behördenvertreter. Zudem litten in Ardabil im Nordwesten des Landes Mädchen aus fünf verschiedenen Schulen nach Vergiftungen an „Beklemmung, Atemnot und Kopfschmerzen“.