Führung in Teheran Tod Raisis ändert laut Sprecher nichts an iranischer Außenpolitik

Der Iran will ungeachtet innenpolitischer Fragen nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi seine außenpolitischen Ziele etwa im Nahost-Konflikt wie gehabt weiter verfolgen. Der Tod Raisis ändere nichts daran, dass sich die Führung in Teheran für „das unterdrückte Volk Palästinas und Widerstandsgruppen“ einsetze, die sich Israel entgegenstellten, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Montag.