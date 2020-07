Iran : Mindestens 19 Tote bei gewaltiger Explosion in Teheraner Krankenhaus

Mindestens 19 Tote bei gewaltiger Explosion in Teheraner Krankenhaus

Blick in die zerstörte Sina At’har Klinik in Teheran. Foto: AFP/AMIR KHOLOUSI

Teheran Es ist die zweite große Gasexplosion in der iranischen Haupstadt binnen weniger Tage – doch dieses Mal gibt es Opfer. Es trifft vor allem Kranke und Frauen. Wie es zu dem Unglück kam.

Bei einer gewaltigen Explosion und einem anschließenden Brand in einem Teheraner Krankenhaus sind am Dienstagabend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, darunter 15 Frauen. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf die Rettungsdienste. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurden mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der im Norden gelegenen Klinik Sina At'har von der Wucht der Detonation beschädigt.